Находящийся с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах Президент Республики Армения Армен Саркисян в столице Абу Даби встретился 16-го января с исполнительным директором инвестиционной компании МУБАДАЛА Калдун Халифа Аль Мубараком. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. Инвестиционная компания МУБАДАЛА занимается проектами в отраслях хай-тек, ИТ, энергетики, здравоохранения, недвижимости, инфраструктур, науки и образования.

Президент Республики Армения Армен Саркисян поблагодарил за предоставление стипендий для обучения в образовательном комплексе MASDAR армянским студентам и выразил желание продолжить этот процесс.

Собеседники обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества по инвестиционным проектам и пр. Президент Армении Армен Саркисян пригласил исполнительного директора инвестиционной компании МУБАДАЛА посетить Армению с знакомительным визитом.

Как сообщалось ранее, президент Республики Армения Армен Саркисян 14 января отправится с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты и одновременно примет участие в форуме «Неделя устойчивости Абу Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week).

В рамках официального визита Президент Республики проведёт встречи с высшим руководством Объединённых Арабских Эмиратов. В фокусе обсуждений будут текущие и перспективные вопросы, касающиеся повестки развития взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики в Абу Даби примет участие в крупнейшем международном форуме «Неделя устойчивости Абу Даби», на одном из заседаний которого выступит в качестве главного спикера.

На открытии форума будут присутствовать более четырёх тысяч участников из разных стран мира, в том числе, руководители государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные предприниматели.

«Неделя устойчивости Абу Даби» является авторитетной глобальной платформой, в рамках которой известные государственные, политические, общественные деятели, именитые эксперты, новаторы, представители крупных организаций представляют своё видение построения будущего, обсуждают основные социальные, экономические, технологические тенденции, которые формируют устойчивое мировое развитие. В этом году одной из основных тем «Недели устойчивости Абу Даби» будет объединение цифровизации и новейших технологий, создающиеся в результате этого новые возможности и решения, которые играют важную роль в обеспечении экономического роста, устойчивого развития и процветания.

В разные годы в рамках «Недели устойчивости Абу Даби» выступали Принц Уэльский Чарльз, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Король Нидерландов Виллем-Александр, бывший Президент Франции Франсуа Олланд, бывший Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун и другие.