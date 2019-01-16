Армянский рынок, лаваш, коньяк: известный телепроект путешествий «Мадридцы – в мире» рассказал об Армении

Известный испанский телепроект путешествий «Мадридцы – в мире» рассказал 15-го января об Армении в своем сюжете, подготовленном при содействии посольства Армении в Испании. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает «Telemadrid».

«Армения считается одной из колыбелей цивилизации, следовательно, мы не могли упустить посещение Музея истории Армении на площади Республики в Ереване. В Музее имеется более 400 тысяч экспонатов, в том числе, самый старый в мире башмак, которому более 5,500 лет», - сказано в ;публикации.

Затем авторы рассказали о Матенадаране, о Музее геноцида армян.

Кроме того, представлены Армянский рынок, лаваш, коньяк, ковры, хачкары.

Видеоматериал можно посмотреть здесь.