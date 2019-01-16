СМИ: США и Республика Корея проведут в марте совместные военные учения

Совместные южнокорейско-американские командно-штабные учения Key Resolve ("Ключевое решение") начнутся 4 марта и продлятся примерно две недели. Об этом сообщил в среду телеканал KBS со ссылкой на собственные источники в министерстве национальной обороны страны.

В настоящий момент стороны обсуждают последние детали предстоящих учений, отмечает телеканал. Кроме того, по его сведениям, военные США и Южной Кореи рассматривают возможность изменения их названия на "19-1". Это делается для того, чтобы избежать критики со стороны КНДР, считающей само наименование Key Resolve провокационным,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом другие совместные учения Freedom Guardian ("Страж свободы"), запланированные на август, могут получить название "19-2".