Британские СМИ считают, что Brexit превращается в хаос после провала сделки в парламенте

Провал сделки об условиях Brexit в парламенте Соединенного Королевства во вторник превращает весь процесс выхода страны из состава ЕС в хаос. С такой оценкой выступили британские газеты, оценивая результаты голосования в Палате общин, в ходе которого 432 депутата высказались против сделки, одобренной Лондоном и Брюсселем в ноябре 2018 года после полутора лет переговоров, в то время как поддержали проект соглашения 202 депутата.

The Times отмечает, что переговоры по Brexit погрузились в хаос всего за 73 дня до того момента, как Великобритания должна официально покинуть Евросоюз. Приводя статистику голосования, издание указывает на то, что из 432 народных избранников, высказавшихся против сделки, 118 были членами правящей Консервативной партии. Таким образом, проект, активно продвигаемый премьер-министром Терезой Мэй, отвергла треть депутатов от фракции правящей партии в парламенте.

The Daily Telegraph , продолжая тему, называет поражение историческим и приходит к выводу, что оно означает углубление кризиса в правительстве. Издание даже начинает задумываться над тем, кто мог бы сменить Мэй на посту главы тори и, соответственно, правительства. В качестве самых перспективных кандидатов газета называет экс-главу МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра внутренних дел Саджида Джавида, главу Форин оффиса Джереми Ханта и бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Financial Times заостряет внимание на том, что перевес противников сделки составил 230 депутатов. Издание называет этот показатель крупнейшим поражением, когда-либо нанесенным правительству в Великобритании.

Между тем газета полагает, что у лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина нет шансов добиться, чтобы парламент объявил недоверие действующему главе правительства. Политик объявил о запуске этой процедуры сразу после оглашения итогов голосования. Financial Times объясняет это тем, что ни правящие консерваторы, ни североирландские юнионисты, которые оказывают поддержку в парламенте правительству Мэй, не хотят внеочередных всеобщих выборов, необходимых в случае вынесения вотума недоверия премьер-министру.

The Guardian в свою очередь поясняет, что, как бы некоторые консерваторы ни воспринимали в штыки план Мэй, они не хотят выборов, победу на которых может одержать Корбин. Издание также прогнозирует, что, удержав свой пост в среду, британский премьер начнет готовить "план Б" по Brexit, чтобы попытаться не допустить выхода из ЕС по "жесткому" сценарию, то есть без сделки вовсе. Представить его парламентариям она должна будет уже 21 января.