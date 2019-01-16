Большинство британцев высказались против голосования о недоверии кабинету Мэй

53% жителей Великобритании не поддерживают идею голосования по вотуму недоверия правительству премьера Терезы Мэй после отказа палаты общин поддержать соглашение по Brexit, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом Sky News.

Еще 38% выступает за такое голосование.

Также 61% респондентов выразил мнение, что теперь Великобритания находится в состоянии кризиса.

В опросе общественного мнения участвовали 1203 человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Накануне глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин после голосования в парламенте по Brexit заявил, что внес предложение о вынесении недоверия правительству страны.

Ранее Мэй, говоря о дальнейших действиях после того, как парламент отклонил ее сделку, заявила, что теперь нужно удостовериться в том, что правительство по-прежнему располагает доверием.

По данным Sky News, голосование по предложению Корбина намечено на среду на 19:00 по местному времени (22:00 мск).

Во вторник палата общин британского парламента отверглаподготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.