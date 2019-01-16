Бако Саакян направил послание участникам Общего собрания Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн»
11:28, 16 Январь, 2019
16 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание участникам Общего собрания Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
В послании говорится:
«Уважаемые участники Общего собрания Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн»!
Сердечно поздравляю всех вас с началом этого высшего мероприятия партии. С большим удовлетворением хочу отметить, что в Арцахе высоко оценивают патриотическую деятельность ваших делегатов, прибывших из десятков стран мира.
«Дашнакцутюн» периодически организовывает в нашей республике съезды, совещания, собрания. Однако Общее собрание, как самое важное политическое мероприятие партии, в Арцахе проходит впервые, что само по себе имеет особенное значение и свидетельствует о роли и значении Арцаха в идеологии и деятельности партии.
Трудно переоценить роль Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» в нашей национально-освободительной борьбе, деле восстановления, защиты, становления и усиления армянской независимой государственности, решения общенациональных задач.
«Дашнакцутюн» и разные ее структуры являются также мощным мостом, который крепко связывает родину и диаспору, будучи одним из важнейших институтов сохранения национальной идентичности, воспитания подрастающего поколения в армянских традициях.
Укрепление арцахской государственности, справедливое решение арцахской проблемы, международное признание нашей республики имеют ключевое значение для Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн», что мы всегда чувствуем и ценим.
Вопросы, включенные в повестку Общего собрания, конечно же, имеют важнейшее значение для вашей партии, и хочу пожелать, чтобы их всесторонние и всеобъемлющие обсуждения, принятие соответствующих решений стали надежной основой для осуществления утвержденных программ и дальнейшей деятельности АРФД.
Вновь приветствую всех вас, желаю активной и продуктивной работы и всех благ».