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Бако Саакян направил послание участникам Общего собрания Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн»


16 января Президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание участникам Общего собрания Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
В послании говорится:
«Уважаемые участники Общего собрания Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн»!
Сердечно поздравляю всех вас с началом этого высшего мероприятия партии. С большим удовлетворением хочу отметить, что в Арцахе высоко оценивают патриотическую деятельность ваших делегатов, прибывших из десятков стран мира.
«Дашнакцутюн» периодически организовывает в нашей республике съезды, совещания, собрания. Однако Общее собрание, как самое важное политическое мероприятие партии, в Арцахе проходит впервые, что само по себе имеет особенное значение и свидетельствует о роли и значении Арцаха в идеологии и деятельности партии.
Трудно переоценить роль Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» в нашей национально-освободительной борьбе, деле восстановления, защиты, становления и усиления армянской независимой государственности, решения общенациональных задач.
«Дашнакцутюн» и разные ее структуры являются также мощным мостом, который крепко связывает родину и диаспору, будучи одним из важнейших институтов сохранения национальной идентичности, воспитания подрастающего поколения в армянских традициях.
Укрепление арцахской государственности, справедливое решение арцахской проблемы, международное признание нашей республики имеют ключевое значение для Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн», что мы всегда чувствуем и ценим.
Вопросы, включенные в повестку Общего собрания, конечно же, имеют важнейшее значение для вашей партии, и хочу пожелать, чтобы их всесторонние и всеобъемлющие обсуждения, принятие соответствующих решений стали надежной основой для осуществления утвержденных программ и дальнейшей деятельности АРФД.
Вновь приветствую всех вас, желаю активной и продуктивной работы и всех благ».


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