Время в Ереване: 11:07:36,   16 Январь

По факту незаконного удерживания человека в армянской психбольнице возбуждено уголовное дело.


По факту незаконного удержания человека в Национальном центре охраны психического здоровья" Армении (в прошлом психиатрическая больница Нубарашена) возбуждено уголовное дело. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба защитника прав человека Армении Армана Татояна.

В ходе неожиданного визита в конце октября главный правозащитник зафиксировал незаконное удерживание совершеннолетнего и дееспособного лица в лечебнице против его воли, в условиях отсутствия процедуры принудительного лечения. Данное лицо смогло покинуть психическую лечебницу после вмешательства представителя омбудсмена.

После инцидента главный правозащитник принял решение о нарушении прав человека, которое отправил Генпрокурору, начальнику полиции и министру здравоохранения. На основании решения омбудсмена Минздрав провел исследование, в ходе которого были зафиксированы нарушения и были даны поручения.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации