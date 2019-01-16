По факту незаконного удерживания человека в армянской психбольнице возбуждено уголовное дело.

По факту незаконного удержания человека в Национальном центре охраны психического здоровья" Армении (в прошлом психиатрическая больница Нубарашена) возбуждено уголовное дело. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба защитника прав человека Армении Армана Татояна.

В ходе неожиданного визита в конце октября главный правозащитник зафиксировал незаконное удерживание совершеннолетнего и дееспособного лица в лечебнице против его воли, в условиях отсутствия процедуры принудительного лечения. Данное лицо смогло покинуть психическую лечебницу после вмешательства представителя омбудсмена.

После инцидента главный правозащитник принял решение о нарушении прав человека, которое отправил Генпрокурору, начальнику полиции и министру здравоохранения. На основании решения омбудсмена Минздрав провел исследование, в ходе которого были зафиксированы нарушения и были даны поручения.