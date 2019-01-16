В благотворительном фонде «Дети Армении» - новый директор

Корюн Хачатрян назначен на должность исполнительного директора благотворительного фонда «Дети Армении» (COAF). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Дети Армении» (COAF).

Он возглавит работу команды ереванского офиса фонда, обеспечивая реализацию ключевых программ организации.

Корюн Хачатрян непосредственно подотчетен основателю фонда «Дети Армении» (COAF) Гаро Армену, который вновь присоединится к составу Совета попечителей фонда «Дети Армении» (COAF).