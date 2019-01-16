В благотворительном фонде «Дети Армении» - новый директор
Корюн Хачатрян назначен на должность исполнительного директора благотворительного фонда «Дети Армении» (COAF). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Дети Армении» (COAF).
Он возглавит работу команды ереванского офиса фонда, обеспечивая реализацию ключевых программ организации.Корюн Хачатрян непосредственно подотчетен основателю фонда «Дети Армении» (COAF) Гаро Армену, который вновь присоединится к составу Совета попечителей фонда «Дети Армении» (COAF).
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