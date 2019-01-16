Проект Early Warning включил Турцию в число стран, в которых есть угроза насилия и массовых убийств

Проект музея Холокоста США Early Warning включил Турцию в число стран, в которых есть угроза насилия и массовых убийств.

Как передает «Арменпресс», в этом списке Турция занимает 8-е место в число стран, в которых есть угроза насилия и массовых убийств в 2018-2019 годах.

В последние 3 года Турция находилась в числе 15 стран, в которых есть подобная угроза.

Положение Турции ухудшилось после подавления попытки госпереворота в 2016 году.

возглавляют Конго, Афганистан, Египет, затем следуют Южный Судан, Пакистан, Йемен, Ангола.

Список Early Warning