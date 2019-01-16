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Макрон исключил возможность новых переговоров ЕС с Британией об условиях Brexit


Президент Франции Эмманюэль Макрон исключил возможность новых переговоров Евросоюза с Великобританией об условиях ее выхода. Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro.

"Можно улучшить один или два пункта, но я в это особенно не верю, потому что мы сделали максимум возможного для соглашения и не станем для решения внутренней британской проблемы отказываться от защиты интересов европейцев", - отметил президент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также добавил, что от выхода королевства из ЕС без соглашения в первую очередь проиграют сами британцы.

 




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