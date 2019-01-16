Британские депутаты проголосовали против сделки об условиях Brexit

Британские депутаты отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время состоявшегося во вторник решающего голосования 432 депутата высказались против сделки, одобренной Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после 1,5 года переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала премьер-министр Тереза Мэй, 202 депутата.

Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Выступая в Палате общин сразу после объявления результатов голосования, Мэй сказала, что в этой ситуации она считает важным заручиться поддержкой парламента. "В первую очередь, нам надо получить подтверждение, что это правительство все еще пользуется доверием парламента ", - сказала она.