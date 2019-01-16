На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: закрыт перевал Варденяц

16-го января по положению на 09:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.Варденяцский перевал, а также автодорога Верин Геташен-Мадина закрыты.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и 15-ый километр автодороги Сисиан-Горис (из-за метели).

На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также Севан-Гавар-Мартуни Гегаркуникского марза местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей. Есть опасность схода лавин.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть столпившиеся автомобили.