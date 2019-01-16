Европейские индексы - 15-01-19

МОСКВА, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.33% и составил 10891.79 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 4786.17 пункта, британский FTSE вырос на 0.58% и составил 6895.02 пункта, а российский RTSI вырос на 0.08% и составил 1148.03 пункта.