Европейские индексы - 15-01-19
МОСКВА, 16 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.33% и составил 10891.79 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 4786.17 пункта, британский FTSE вырос на 0.58% и составил 6895.02 пункта, а российский RTSI вырос на 0.08% и составил 1148.03 пункта.
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- 09:46 На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: закрыт перевал Варденяц
- 09:30 Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события
- 09:07 Европейские индексы - 15-01-19
- 09:06 Американские индексы выросли - 15-01-19
- 09:05 Цены на цветные металлы - 15-01-19
- 09:04 Цены на драгоценные металлы снизились - 15-01-19
- 09:03 Цены на нефть выросли - 15-01-19
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