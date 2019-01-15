Премьер-министр Японии поздравил Никола Пашиняна

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Синдзо Абэ, в частности, подчеркнул, что Армения является надежным партнером Японии и разделяет с ней такие ценности, как свобода, демократия, права человека, верховенство закона, а оба государства тесно сотрудничают как в двустороннем формате, так и на международной арене.

“Уверен, что под Вашим руководством отношения между нашими странами имеют большой потенциал для дальнейшего расширения и развития. Надеюсь, что связи между Японией и Арменией, а также нашими народами будут и впредь углубляться и укрепляться.

”, - говорится в послании премьер-министра Японии.