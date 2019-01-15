Время в Ереване: 11:07:36,   15 Январь

В Армении есть труднопроходимые автодороги


15-го января по положению на 21:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом, а для легковых- труднопроходим.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и 15-ый км автодороги Сисиан-Горис (из-за метели).

На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также Севан-Гавар-Мартуни Гегаркуникского марза местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России есть столпившиеся автомобили.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации