15-го января по положению на 21:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом, а для легковых- труднопроходим.

Труднопроходимы автодорога Сотк-Карвачар и 15-ый км автодороги Сисиан-Горис (из-за метели).

На автодорогах регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также Севан-Гавар-Мартуни Гегаркуникского марза местами наблюдается гололедица.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России есть столпившиеся автомобили.