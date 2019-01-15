За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 14 и 15 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 9 случаев кражи личного имущества, 8 случаев мошенничества, 7 случаев причинения телесных повреждений, 4 случая незаконной добычи водных животных, 3 случая незаконного пересечения Государственной границы, по 2 случая обнаружения наркотиков и побоев, по 1 случаю присвоения или растраты, угона ТС, фальшивомонетничества, злоупотребления должностными полномочиями, повреждения имущества по неосторожности, подделки документов и идентификационных номеров автомобиля.

Обнаружены 3 лиц, находящихся в розыске, еще 3 явкой с повинной обратились в Полицию.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.