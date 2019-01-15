Президент США Дональд Трамп подписал “Акт Эли Визеля о предотвращении геноцидов и зверств”. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Армянского национального комитета Америки (ANCA), документ ранее был одобрен Сенатом и Конгрессом.

Это беспрецедентный закон, который юридически закрепляет шаги предыдущих властей, включая шаги, предпринятые администрацией Обамы, и регулирует четкую политику и процессы предотвращения новых зверств и геноцидов.

ANCA поприветствовал данный шаг Трампа. В заявлении комитета отмечается, что потомки переживших Геноцид армян рады данному шагу Трампа.