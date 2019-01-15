Никол Пашинян провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе

Премьер-министр Никол Пашинян и глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе 15 января провели неформальную встречу в грузинском селе Болнис. Премьер-министр Грузии еще раз поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Республики Армения и выразил уверенность в том, что дальнейшее активное двустороннее взаимодействие будет способствовать развитию и расширению сотрудничества между двумя соседними и дружественными государствами в различных сферах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поблагодарил за поздравление и подчеркнул важность армяно-грузинских отношений во всех сферах.

В ходе неформальной встречи собеседники обменялись мнениями по ряду вопросов повестки двусторонних отношений.

Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе также провели краткую встречу с жителями населенного армянами села Болнис, которое раньше называлось Болнис-Хачен.