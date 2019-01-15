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МИД РФ направил в посольство Азербайджана записку о дискриминации россиян


Посольство Азербайджана в РФ получило памятную записку МИД России в связи с дискриминационным отношением к гражданам России в аэропортах Азербайджана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил дипломатический источник в Москве.

"Посольство Азербайджана в Москве получило памятную записку МИД России в связи с дискриминационным отношением к российским гражданам по этническому признаку в аэропортах Азербайджана... Азербайджанская сторона в очередной раз заверила российских коллег, что будут предприняты шаги для урегулирования проблемы", - указал он.




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