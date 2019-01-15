Президент Грузии поздравила Никола Пашиняна

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Twitter поздравила Никола Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении. Как сообщает Арменпресс, Зурабишвили написала:

«Искренне поздравляю Никола Пашиняна с назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Выражаю свои наилучшие пожелания дружественному армянскому народу и желаю процветания».

Президент Грузии также пожелала Николу Пашиняну удачи, а дружественному армянскому народу - благополучия.