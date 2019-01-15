Президент Казахстана направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании президента Казахстана говорится։

“Уважаемый Никол Воваевич,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с назначением на должность премьер-министра Республики Армения.

Желаю, чтобы Ваша активная работа на этой ответственной должности способствовала всестороннему развитию Армении и укреплению репутации на международной арене, а также достижению хороших целей.

Уверен, что взаимовыгодные отношения между Астаной и Ереваном, основанные на дружбе и понимании, будут и дальше укрепляться во благо развития наших народов.

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