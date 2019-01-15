Трамп заявил, что только стена остановит мигрантов

Президент США Дональд Трамп на фоне информации о новом караване мигрантов из Гондураса заявил, что только стена может их остановить, и призвал прекратить шатдаун.

Ранее СМИ сообщили, что новый караван мигрантов отправился во вторник из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе в сторону США. Число мигрантов, движущихся в составе каравана, пока не известно. Некоторые СМИ сообщают, что в караване насчитывается более 500 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Большой новый караван направляется к нашей южной границе из Гондураса. Скажите Нэнси (спикер палаты представителей Ненси Пелоси - ред.) и Чаку (лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер - ред.), что летающий вокруг дрон их не остановит. Только стена сработает. Только стена или стальное заграждение сохранит нашу страну в безопасности. Перестаньте играть в политические игры и прекратите шатдаун", - написал Трамп в Twitter.