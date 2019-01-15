Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-01-19

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 января, курс доллара США вырос на 0.22 драмa и составил 486.63 драм. Курс евро сократился на 1.11 драмa и составил 556.41 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 7.25 драм. Курс британского фунта вырос на 2.03 драмa и составил 626.24 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 68.57 драмa и составила 20225.74 драм. Цена серебра сократилась на 0.91 драмa и составила 244.3 драм. Цена платины сократилась на 228.87 драмa и составила 12625.93 драм.