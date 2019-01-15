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Азиатские индексы - 15-01-19


ТОКИО, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.96% и составил 20555.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.85% и составил 1542.72 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.36% и составил 2570.34 пункта, а HANG SENG вырос на 2.02% и составил 26830.29 пункта.




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