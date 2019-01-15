Nokia вновь сокращает сотни рабочих мест

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует сократить около 350 рабочих мест в Финляндии. Об этом сообщила во вторник телекомпания Yle.

Все сокращения должны состояться в 2019 году. Они коснутся всех подразделений компании, кроме завода в Оулу. В настоящее время в финских подразделениях Nokia работает порядка 6 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сокращения проводятся в рамках программы экономии средств, согласно которой компания планирует снижать расходы на €700 млн в год до конца 2020 года. В Nokia указали, что эти меры необходимы для поддержания ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

Запланированы и сокращения в зарубежных офисах, где работает примерно 100 тыс. человек, однако компания пока не разглашает, сколько рабочих мест и в каких странах этот процесс может затронуть.

В последние годы Nokia уже несколько раз сокращала персонал.