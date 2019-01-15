ВОЗ представила список из 10 главных угроз для здоровья людей в 2019 году

Загрязнение воздуха и связанное с этим изменение климата, лихорадка Эбола, глобальная пандемия гриппа, ВИЧ и рост устойчивости бактерий к антибиотикам вошли в список 10 главных угроз для здоровья людей в 2019 году по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Среди других опасностей, о которых она предупреждает в распространенном в Женеве пресс-релизе - лихорадка денге, неинфекционные заболевания, слабость первичной медицинской помощи, тяжелые условия жизни в некоторых районах планеты и нежелание части населения проходить вакцинацию.

Загрязнение воздуха находится на первом месте среди угроз. "Девять из каждых десяти людей ежедневно дышат грязным воздухом. В 2019 году загрязнение воздуха расценивается ВОЗ как крупнейший риск для здоровья", - указывает организация. Она напомнила о том, что ежегодно загрязнение воздуха приводит к преждевременной смерти 7 млн человек. Кроме того, оно влияет на изменение климата. По оценкам экспертов, с 2030 по 2050 год вследствие изменения климата число смертей будет увеличиваться на 250 тыс. ежегодно, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Неинфекционные заболевания, среди которых диабет, рак и сердечно-сосудистые недуги, заняли вторую строчку в списке главных опасностей 2019 года. От таких болезней ежегодно умирает 41 млн человек, что составляет 70% от всех смертей.

Мир рано или поздно столкнется с пандемией гриппа, и единственное, что пока не известно, когда это случится и насколько суровой она будет, предупреждает ВОЗ. Организация ведет постоянный мониторинг циркуляции вируса гриппа в 114 странах.

Тяжелые условия жизни, связанные с военными конфликтами, засухой, голодом, перемещением населения, подвергают серьезному риску здоровье 1,6 млрд людей, что составляет 22% населения планеты, напоминает ВОЗ.