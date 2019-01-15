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Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с крушением самолета в иранской провинции Альборз, ставшим причиной человеческих жертв.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании, премьер-министр Армении выразил соболезнования и слова поддержки президенту ИРИ и дружественному народу Ирана, пожелав родственникам и близким погибших терпения, силы и стойкости, а раненым - скорейшего выздоровления.


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