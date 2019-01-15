Нужно всегда смотреть вперёд – Президент Армен Саркисян в инновационном городе Масдар-Сити представил своё видение городов будущего

Находящийся с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах Президент Армен Саркисян сегодня посетил инновационный город Масдар-Сити (Masdar City). Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Масдар-Сити город, который строится в эмирате Абу Даби. Его часто называют также эко-городом будущего, который будет полностью существовать за счёт солнечной и возобновляемой энергии. Философия городского развития Масдара основана на принципе устойчивого экономического и социального развития при сохранении окружающей среды. Благодаря применению новых решений в области уменьшения отходов, использования водных ресурсов, энергоэффективности Масдар-Сити является примером целевого городского развития. Одновременно, Масдарский технологический и образовательных комплекс в сотрудничестве с Масачуссетским технологическим институтом открывает новые образовательные перспективы для студентов из разных стран, в том числе из Армении.

В сопровождении исполнительного директора Масдар-Сити Юсуфа Ахмеда Баселайба Президент совершил экскурсию по территории Масдар-Сити, поинтересовался проектами и планами инновационного центра, перспективами их реализации и применяемыми инновационными идеями.

Президент встретился также с обучающимися в Масдаре армянскими студентами Марией и Ариком, поинтересовался процессом их обучения и планами на будущее.

«Это в самом деле не просто город, а сопоставление различных идей, подходов. Это и город, и научно-исследовательский образовательный центр, одновременно также бизнес и фонд. Это также крупная инвестиция. В своё время у нас здесь было 10-11 студентов из Армении. К сожалению, сейчас их число очень мало – всего трое. И если мы правильно организуем, эти студенты могут через год или два возвратиться в Армению и применить те же самые идеи в Армении», - отметил Президент Армен Саркисян, подчеркнув, что в 21-ом веке, в котором мы живём, подобные идеи будут занимать очень большое место.

«Думаю, это хороший пример центра, с которым мы должны обязательно сотрудничать и создавать армянский пример, который не будет повторением, а будет ещё лучше», - сказал Армен Саркисян.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент Республики поделился также своим видением города будущего.

«Он должен иметь несколько компонентов, - отметил Президент Армении. – Один из компонентов очень существенен – иметь самые последние современные технологии. Второй – нужно иметь видение, которое должно вести на 20-40 лет вперёд. Нужно представлять, где будет мир спустя годы и строить те основы, которые тебя туда доставят. И второе – использовать наше наследие, опыт, который накоплен за годы. Нужно возвращаться к своим корням, понимать, как жили люди на твоей территории, и не игнорировать этот опыт».

Как сообщалось ранее, президент Республики Армения Армен Саркисян 14 января отправится с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты и одновременно примет участие в форуме «Неделя устойчивости Абу Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week).

В рамках официального визита Президент Республики проведёт встречи с высшим руководством Объединённых Арабских Эмиратов. В фокусе обсуждений будут текущие и перспективные вопросы, касающиеся повестки развития взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики в Абу Даби примет участие в крупнейшем международном форуме «Неделя устойчивости Абу Даби», на одном из заседаний которого выступит в качестве главного спикера.

На открытии форума будут присутствовать более четырёх тысяч участников из разных стран мира, в том числе, руководители государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные предприниматели.

«Неделя устойчивости Абу Даби» является авторитетной глобальной платформой, в рамках которой известные государственные, политические, общественные деятели, именитые эксперты, новаторы, представители крупных организаций представляют своё видение построения будущего, обсуждают основные социальные, экономические, технологические тенденции, которые формируют устойчивое мировое развитие. В этом году одной из основных тем «Недели устойчивости Абу Даби» будет объединение цифровизации и новейших технологий, создающиеся в результате этого новые возможности и решения, которые играют важную роль в обеспечении экономического роста, устойчивого развития и процветания.

В разные годы в рамках «Недели устойчивости Абу Даби» выступали Принц Уэльский Чарльз, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Король Нидерландов Виллем-Александр, бывший Президент Франции Франсуа Олланд, бывший Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун и другие.