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В Китае сняли на видео детеныша редкого гиббона


В китайском заповеднике Гаолин в объектив камеры попал новорожденный детеныш гиббона хулока, обнимающий свою мать, сообщает CGTN. Хулоки – осторожные животные, чаще всего они живут в глубине леса, не показываясь человеку. Их детенышей увидеть непросто, так как самки производят на свет одного детеныша раз в четыре года. На сегодняшний день в Китае обитает всего около 150 хулоков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.




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