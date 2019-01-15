В Китае сняли на видео детеныша редкого гиббона

В китайском заповеднике Гаолин в объектив камеры попал новорожденный детеныш гиббона хулока, обнимающий свою мать, сообщает CGTN. Хулоки – осторожные животные, чаще всего они живут в глубине леса, не показываясь человеку. Их детенышей увидеть непросто, так как самки производят на свет одного детеныша раз в четыре года. На сегодняшний день в Китае обитает всего около 150 хулоков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.