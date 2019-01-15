В Сирии из-за холодов погибли 15 детей, сообщили в ЮНИСЕФ

По меньшей мере 15 детей погибли на юго-западе и востоке Сирии из-за суровых холодов, сообщается в заявлении регионального директора ЮНИСЕФ Гирта Каппирале, опубликованном на официальном сайте организации.

"Низкие температуры и суровые условия проживания в сирийском лагере беженцев "Рукбан" на юго-западной границе Сирии с Иорданией все больше подвергают риску жизни детей. Всего за один месяц по меньшей мере восемь детей - большинство из них младше восьми месяцев - погибли", - говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Между тем, в восточной Сирии, из-за ожесточенных боевых действий в районе Хаджина в (провинции - ред.) Дейр-эз-Зор число перемещенных лиц с декабря оценивается в десять тысяч человек. Семьи, ищущие безопасности, сталкиваются с трудностями, покидая зону конфликта, и находятся на холоде длительное время без укрытия и без предметов первой необходимости. Как сообщается, в опасном и тяжелом пути погибли семь детей, многие из них младше одного года", - отмечается в документе.