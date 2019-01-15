В Грузии подтверждена гибель 17 человек от вируса N1H1

В результате осложнений, вызванных вирусом гриппа H1N1 (т. н. «свиной грипп») в Грузии скончались уже 17 человек. Об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Вместе с тем, по его словам, показатель заболеваемости гриппом за последнюю неделю незначительно уменьшился.



«Пик пришелся на последнюю неделю декабря – 277 случаев на 100 тысяч жителей. Кроме того, показатель госпитализации с острыми респираторными заболеваниями был 41%. Во второй неделе января показатель заболеваемости составил 253 случая на 100 тысяч человек. Кроме того, до 31% сократился показатель госпитализации», — заявил Гамкрелидзе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



По его словам, значительно сократилось число случаев госпитализации детей – с 46% до 26%. Кроме того, меньше стало вызовов скорой помощи и обращения пациентов в медицинские учреждения.

14 января СОВА сообщала, что в результате осложнений, вызванных вирусом «свиного гриппа», в Грузии скончался 10-месячный ребенок.