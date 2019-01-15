Ледяной стейк и холодный душ: как спасают зверей от жары в Бразилии

В это время года в Бразилии температура воздуха достигает 47 градусов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. Чтобы помочь животным из зоопарка в Рио-де-Жанейро преодолеть жару, их каждый день окунают в холодную воду, а в некоторых вольерах установили кондиционеры.В качестве основного лакомства животных несколько раз в день угощают замороженными фруктами, овощами или мясом.