Национальное собрание приняло законопроект о создании 11 постоянных комиссий. Законопроект был принят с заранее внесенными фракцией “Мой шаг” поправками. Как сообщает «Арменпресс», за законопроект проголосовали 96 депутатов, против и воздержавшихся не было.

“Фракция “Мой шаг” внесла в законопроект определенные поправки. С учетом предложений, внесенных фракциями “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”, предлагаем изменить название Комиссии по вопросам региональной интеграции. Комиссия будет называться Комиссией по вопросам региональной и Евразийской интеграции”, - сказал перед голосованием спикер парламента Арарат Мирзоян.

По предложению фракции “Мой шаг”, в сферу деятельности Постоянной комиссии по экономическим вопросам добавилось также слово “инвестиции”.

Фракция “Мой шаг”, предложила создать одиннадцать постоянных комиссий – на две больше, чем были в парламенте прошлого созыва. Комиссия по правам человека и общественным вопросам отделилась от Комиссии по государственно-правовым вопросам.

Другими предложенными комиссиями являются Постоянная комиссия по здравоохранению и социальным вопросам (12 членов), Постоянная комиссия по внешним сношениям (14 членов), Постоянная комиссия по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорта (12 членов), Постоянная комиссия по европейской интеграции (10 членов).

Предлагается также создать постоянные комиссию по вопросам обороны и безопасности (11 членов), по государственно-правовым вопросам (15 членов), Комиссию территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы (12 членов), Постоянную комиссию по экономическим вопросам (15 членов) и Постоянную комиссию по кредитно-финансовым и бюджетным вопросам (10 членов).