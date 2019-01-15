В 2018 году в страны Евросоюза прибыли 150 тыс. мигрантов

Около 150 тыс. мигрантов прибыли в страны ЕС в 2018 году, что на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года. Об этом сообщила в Европейском парламенте во вторник Меланиа-Габриела Чот, представитель Румынии, заступившей в январе на пост председателя в Совете министров ЕС. Трансляцию заседаний пленарной сессии Европарламента ведет через интернет видеослужба Европейской комиссии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ситуация с миграцией в зоне Средиземного моря значительно улучшилась в последние годы. Об этом свидетельствуют данные о прибывших на европейский континент мигрантах: в 2018 году их было 150 тысяч, что представляет собой снижение на одну четверть по сравнению с уровнем ситуации 2017 года. Это самый низкий уровень за последние пять лет", - подчеркнула Чот.

"При этом показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году. Все это указывает на то, что глобальные действия и сотрудничество с ключевыми странами являются действенными и должны быть продолжены", - отметила представитель Совета министров ЕС.