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Опубликовано видео первого биологического эксперимента на Луне


Китайский государственный телеканал CGTN опубликовал видео первого биологического эксперимента на Луне, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Семена хлопка, доставленные на обратную сторону спутника Земли при помощи китайского космического аппарата "Чанъэ-4", дали первые всходы. 




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