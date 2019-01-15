Свыше 130 миллионов паломников, как ожидается, примут участие в одном из крупнейших в мире религиозных фестивалей Кумбха-Мела ("праздник кувшина"), который стартовал во вторник в индийском городе Аллахабаде в штате Уттар-Прадеш. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости по телефону представитель правительства штата.

Кумбха-Мела тесно связан с обрядами массового паломничества индусов к святыням индуизма, совершаемыми раз в 6 или 12 лет. Целями паломников поочередно становятся города Аллахабад, Хардвар, Насик, Удджайн. Согласно преданию, именно в этих четырех местах в речные воды упали выплеснувшиеся из кувшина капли амриты - волшебного напитка богов. Индусы считают, что во время Кумбха-Мелы возрождающаяся в водах священных рек амрита становится доступна для простых смертных, которые, окунувшись в нее, смывают с себя грехи.

Ритуальные омовения проходят в Сангаме, месте слияние трех рек: Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати.

Кумбха-Мела - один из самых крупных и почитаемых религиозных праздников в мире - в 2013 году в нем приняли участие свыше 120 миллионов паломников со всего мира.