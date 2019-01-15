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В Нубарашене будет создан новый лесопарк


Мэрия Еревана, в рамках сотрудничества община-частный сектор, предполагает основать новый лесопарк на территории в более чем 20 га.

В ходе пресс-конференции, проведенной в пресс-центре «Арменпресс», начальник Управления по охране природы мэрии Еревана Хачик Акопян отметил, что работы по созданию лесопарка начнутся в текущем году.

“Мы уже работаем с инициативной группой. Этот участок расположен рядом с мусорной свалкой Нубарашена. Это территория примыкает к территории “Армлес”, где доступны поливные воды. Будет новая система капельного орошения, будут посажены дорогие, многолетние деревья. В будущем, когда мусорная свалка Нубарашена будет покрыта, территория лесопарка распространится и на этот участок”, - сказал начальник Управления по охране природы мэрии Еревана Хачик Акопян.


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