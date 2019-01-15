Боевики исламистской группировки "Боко Харам" взяли под свой контроль город в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила местная газета The Punch.

"Террористы в результате ожесточенных боев захватили позиции военных в городе Ранн", - цитирует издание анонимный источник в нигерийской армии. Он также отметил, что правительственные силы Нигерии были вынуждены покинуть город. Таким образом, Ранн фактически перешел под контроль боевиков.

Отмечается, что в населенном пункте находится лагерь беженцев, в котором располагаются около 35 тыс. внутренне перемещенных лиц. "Террористы начали поджигать укрытия вынужденных переселенцев в лагере. Данных о жертвах на данный момент нет", - заявил сотрудник гуманитарной миссии. Он также отметил, что беженцы были вынуждены бежать к границе с Камеруном.

Группировка "Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада. С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).