Авиакомпания TAROM вступает на армянский рынок

Международные авиакомпании продолжают проявлять интерес в отношении рынка авиаперевозок Армении. Как сообщает «Арменпресс», 18 января состоится презентация вступления на армянский рынок румынской авиакомпании TAROM.

В церемонии презентации примут участие представители Главного управления гражданской авиации при правительстве РА, Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, а также представители посольства Румынии в Армении. Примут участие также представители около 80 авиакомпаний.

TAROM - крупнейшая и старейшая авиакомпания Румынии. Она базируется в городе Отопени (аэропорт им. Анри Коанды), что расположен на расстоянии 16 км от столицы Бухарест. Там же находится штаб-квартира авиакомпании. 97,17 % акций TAROM принадлежит государству. 25 июня 2010 года авиакомпания вошла в состав альянса SkyTeam. Примечательно, что это предприятие ориентировано в своей политике на экологический путь развития. Руководство компании уже не первый год внедряет инновационные технологии с целью сократить выбросы углекислого газа. К тому же не останавливается в собственном совершенствовании: компания не устает повышать комфортность полетов, разрабатывать новые сервисы для пассажиров и делать выгодные предложения.