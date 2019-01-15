Армянские фигуристы примут участие в первенстве Европы

Члены сборной Армении по фигурному катанию примут участие в первенстве Европы. Как сообщает «Арменпресс», Армению в первенстве этого года уже традиционно представят фигуристы Славик Айрапетян и Анастасия Галустян.

Первенство Европы этого года будет проводиться в столице Беларуси Минске. Оно начнется 21 января официальное открытие первенства состоится 23 января. Индивидуальные выступления женщин состоятся 23 января, а мужчин – 24-го января. Женская свободная программа состоится 25-го января, а мужская – 26-го января.