Российско-американские консультации по ДРСМД начались в Женеве

В Женеве начались межведомственные российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

С российской стороны в переговорах участвует замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской - первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.