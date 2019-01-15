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Российско-американские консультации по ДРСМД начались в Женеве


В Женеве начались межведомственные российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

С российской стороны в переговорах участвует замглавы МИД РФ Сергей Рябков, с американской - первый замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

 




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