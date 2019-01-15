Спецпосланник ООН Педерсен прибыл с первым визитом в Дамаск

Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл во вторник в Дамаск, где проведет несколько дней. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости осведомленный источник.

"Спецпосланник ООН Педерсен прибыл в Дамаск. Визит продлится больше одного дня", - сказал источник.

Пресс-служба спецпосланника в Twitter заявила, что Педерсен "надеется на продуктивные встречи" в Дамаске.

Помощник главы МИД Сирии Айман Сусан заявил в воскресенье, что Педерсен посетит Дамаск, где сирийские власти подтвердят ему свою готовность сотрудничать. Педерсен приступил к выполнению своих обязанностей 7 января, это его первая рабочая поездка и первый визит в Дамаск.