Спецпосланник ООН Педерсен прибыл с первым визитом в Дамаск
13:47, 15 Январь, 2019
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл во вторник в Дамаск, где проведет несколько дней. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости осведомленный источник.
"Спецпосланник ООН Педерсен прибыл в Дамаск. Визит продлится больше одного дня", - сказал источник.
Пресс-служба спецпосланника в Twitter заявила, что Педерсен "надеется на продуктивные встречи" в Дамаске.
Помощник главы МИД Сирии Айман Сусан заявил в воскресенье, что Педерсен посетит Дамаск, где сирийские власти подтвердят ему свою готовность сотрудничать. Педерсен приступил к выполнению своих обязанностей 7 января, это его первая рабочая поездка и первый визит в Дамаск.