Ваге Энфиаджян пообещал будучи на посту оппозиционного вице-спикера довести до парламента глас народа

Новоизбранный вице-спикер Национального собрания, член фракции “Процветающая Армения” Ваге Энфиаджян пообещал довести до парламента голос народа и с честью выполнять свою миссию. Как сообщает «Арменпресс», обэтом он заявил с трибуны Национального собрания.

“Сегодня руководитель фракции Гагик Царукян коснулся самых раличных проблем, и я с уверенностью говорю, что чрезвычайно ответственную для меня миссию я выполню с честью и доведу до парламента голос народа”, - сказал Энфиаджян.

Он также счел естественным, что в парламенте должен быть плюрализм мнений. Энфиаджян преподнес цветы кандидату на тот же пост от “Просвещенной Армении” Мане Тандилян.

Перед голосованием, лидер фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что будет поддерживать кандидатуру вице-спикера парламента, представленную пропорциональным большинством в парламенте. По ее словам, тут важны не личности Энфиаджяна или Тандилян, или же представляемые ими партии. Выбор фракции «Мой шаг» обусловлен политическими принципами, основанными на цифрах и восприятиях. Выбор фракции «Мой шаг» лишен субъективизма и основан на конструктивизме.

За кандидатуру Ваге Энфиаджяна проголосовали 109 депутатов.

Двумя другими вице-спикерами национального собрания стали кандидаты представители блока "Мой шаг" Ален Симонян и Лена Назарян, а третий пост вице-спикера, согласно Конституции, должен был быть передан одной из представленных в НС оппозиционных партий.

На пост вице-спикера от оппозиции были выдвинуты две кандидатуры – от “Процветающей Армении” Ваге Энфиаджян и от “Просвещенной Армении” Мане Тандилян.

Напомним, что ЦИК Армении представила окончательные итоги голосования на внеочередных парламентских выборах в Армении, прошедших 9-го декабря. По результатам подсчета голосов избирателей со всех 2010 избирательных участков, в парламент проходят три политические силы: блок "Мой шаг", партии "Процветающая Армения" (ППА) и "Просвещенная Армения". Как передает «Арменпресс», согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: "Просвещенная Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). 10 Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811),всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530). По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков. В результате состоявшихся 9 декабря внеочередных парламентских выборов, в Национальном собрании Армении у блока «Мой шаг» будет 88 депутатских мандатов, у партии «Процветающая Армения» - 26, у партии «Просвещенная Армения» - 18. 4 мандата блока «Мой шаг» получат по одному представителю езидского, русского, ассирийского и курдского национальных меньшинств. Соответствующее решение утверждено на заседании ЦИК РА 16 декабря. При этом, от блока «Мой шаг» 42 депутата избраны по общегосударственным и территориальным избирательным спискам, от партии «Процветающая Армения» - 13 депутатов, от партии «Просвещенная Армения» - 9 депутатов. ЦИК приняла и другое решениеотносительно вышеуказанных результатов, отметив, что «в ходе подготовки и голосования на внеочередных выборах национального собрания Армении, состоявшихся 9 декабря 2018 г., не произошло таких нарушений Избирательного кодекса РА, которые могли бы повлиять на итоги выборов».