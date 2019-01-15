Гаро Палян написал об экономическом кризисе в Турции

Депутат от действующей в Турции прокурдской оппозиционной Народно-демократической партии Гаро Палян выступил на тему царящего в Турции глубокого экономического кризиса. Как сообщает «Арменпресс», об этом Палян написал на своей страничке в Твиттере.

Говоря о глубоком экономическом кризисе, депутат отметил, что из этого положения можно выйти только посредством проведения глобальных демократических и экономических перемен.

“Мы в глубоком экономическом кризисе, уровень безработицы с каждым днем растет, объемы инвестиций сокращаются, объемы производства снизились на 6,5 процентов”, - написал депутат от прокурдской оппозиционной Народно-демократической партии Гаро Палян.