В 2018 г. в рядах ВС Армении и Арцаха скончались 63 военнослужащих. Из них 27 солдаты срочной службы, 23 служащие по контракту, 2 прапорщика и 11 офицеров.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

38 случаев смерти были связаны с военной службой, 25 при обстоятельствах, не связанных с несением службы.

В частности, 7 убиты противником, 11 погибли в результате самоубийства или доведены до самоубийства, 2 погибли в результате нарушения правил обращения с оружием,

3 от болезней, 1 подорвался на мине, 1 убит, 3 погибли в результате несчастного случая, 6 в ДТП, связанном со службой, 2 в результате нарушения правил боевой службы, 2 в результате крушения самолета.

Из 25 военнослужащих, скончавшихся при обстоятельствах, не связанных со службой, 11 военнослужащих погибли в ДТП, не связанных со службой, 10 от болезней, 4 в результате несчастного случая.

Отметим, что в 2017 г. в ВС Армении и Арцаха погибли 76 служащих. Из них 56 при обстоятельствах, связанных с несением службы: 23 убиты противником, 10 совершили самоубийство, 4 в результате нарушения правил обращения с оружием, 4 от болезней, 4 подорвались на мине, 3 убиты, 4 в результате несчастного случая, 4 в результате ДТП. Из 20 не связанных со службой смертей: 1 военнослужащий убит, 5 погибли в ДТП, 12 от болезней, 2 в результате несчастного случая.

При этом отмечается, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г., общая смертность в ВС сократилась на 17%, и на 32% сократилось число погибших во время несения службы.