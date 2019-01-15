Названы самые подходящие страны для утечки мозгов

Германия — самая подходящая страна для квалифицированных иностранных специалистов, которые хотят покинуть родину и работать за рубежом. Именно здесь искателей ждут лучшие карьерные возможности. Соответствующее исследование провел крупнейший банк Великобритании HSBS, результаты публикует Bloomberg, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На втором расположился Бахрейн, на третьем — Британия. Лондон, отмечают специалисты, улучшил свои позиции, несмотря на строгие ограничения во въезде для иностранцев. Издание отмечает, что премьер-министр страны Тереза Мэйнамерена сократить количество мигрантов, отдавая приоритет только высококвалифицированным работникам.

В пятерку попали Объединенные Арабские Эмираты и Швейцария. За ними следуют Швеция, Сингапур и США, а замыкают десятку Канада и Гонконг. России в списке нет.

HSBS опросил более 20 тысяч экспатов (иностранные специалисты на сленге) с марта по апрель 2018 года.