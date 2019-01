Трамп за свой счет покормил фастфудом приглашенных в Белый дом спортсменов

Президенту США Дональду Трампу пришлось самому оплатить угощение - гамбургеры, картошку фри с соусами и пиццу - для приглашенных им в понедельник в Белый дом членов команды по американскому футболу Clemson Tigers, так как из-за продолжающейся в стране уже четвертую неделю приостановки работы федерального правительства расходы на представительские цели, включая оплату услуг персонала резиденции, ограничены, а сами эти служащие частично отправлены в неоплачиваемые отпуска. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили американские СМИ.

Все перечисленные блюда прямо в картонных коробках и обертках были разложены на серебряные подносы, используемые в резиденции при организации подобных приемов, а упаковки соуса для картошки переложили в серебряные соусницы.

"Поскольку демократы отказываются договариваться по вопросу о защите границы, большая часть сотрудников Белого дома отправлена в неоплачиваемые отпуска. Президент лично заплатил за доставку любимой всеми еды из ресторанов быстрого питания", - объяснила журналистам необычные угощение и сервировку пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

