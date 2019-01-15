Инаугурация Трампа обошлась вдвое дороже, чем первая церемония вступления в должность Обамы

Комитет, занимавшийся сбором средств на проведение инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января 2017 года, привлек на эти цели $107 млн, из которых было потрачено $104 млн. Это вдвое больше, чем на первую инаугурацию Барака Обамы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник телекомпания ABC. Она изложила попавшие в ее распоряжение документы инаугурационного комитета Трампа.

В декабре прошлого года газета The Wall Street Journal сообщила, что прокуратура в нью-йоркском районе Манхэттен начала расследование по факту возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета Трампа. По сведениям источников издания, прокуроры проверяют, были ли средства, собранные на инаугурацию, частично потрачены в нарушение закона. Самой дорогой за историю США была вторая инаугурация 44-го президента Барака Обамы в 2009 году. По подсчетам CNN, на нее было потрачено порядка $150 млн.