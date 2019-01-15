Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян не признает предъявленное ему обвинение по делу 1-го марта. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Бывший министр обороны заявляет, что, как и тогда, так и сейчас он категорически не принимает обвинений в свой адрес. Оганян считает предъявленное ему обвинение грубым нарушением Конституции.Оганяну предъявлено обвинение по статье 300.1 (Свержение конституционного строя) Уголовного кодекса Армении. В качестве меры пресечения для него выбрана подписка о невыезде.