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Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян не признает предъявленное ему обвинение


Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян не признает предъявленное ему обвинение  по делу 1-го марта. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Бывший министр обороны заявляет, что, как и тогда, так и сейчас он категорически не принимает обвинений в свой адрес. Оганян считает предъявленное ему обвинение грубым нарушением Конституции. 

Оганяну предъявлено обвинение по статье 300.1 (Свержение конституционного строя) Уголовного кодекса Армении. В качестве меры пресечения для него выбрана подписка о невыезде.


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