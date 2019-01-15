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Актер Крис Пратт обручился с дочерью Шварценеггера


Голливудский актер Крис Пратт сообщил, что обручился с дочерью бывшего губернатора Калифорнии и актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин Юнис Шварценнегер, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Дорогая Кэтрин, я так счастлив, что ты сказала "да"! Я невероятно взволнован тем, что женюсь на тебе", - написал Пратт в Instagram.

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Sweet Katherine, so happy you said yes! I’m thrilled to be marrying you. Proud to live boldly in faith with you. Here we go! 

Публикация от chris pratt (@prattprattpratt)

Издание Vanity Fair в свою очередь сообщило, что это второй брак 39-летнего Криса Пратта. В декабре 2017 года после восьми лет брака актер подал на развод с Анной Фарис.

Крис Пратт стал известен благодаря своим ролям в фильмах "Стражи Галактики", "Мир юрского периода" и "Пассажиры".

 

 




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